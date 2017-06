Aalen Ertappter Dieb zeigt Polizisten den Mittelfinger

Der Mann war gegen 16 Uhr dabei erwischt worden, wie er in einem Geschäft im Mercatura zwei Paar Schuhe stehlen wollte. Die Polizei fand dann einen Schließfachschlüssel bei ihm. In dem Schließfach am Aalener Bahnhof fanden die Beamten dann eine Plastiktüte mit weiteren gestohlenen Kleidungsstücken.

Auf dem Revier wurde der Mann zunächst aggressiv. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, verließ er das Revier und zeigte den Beamten den gestreckten Mittelfinger.