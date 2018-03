Aalen Fahndung nach Überfall auf Asia-Shop

Neue Betrugsmasche in Stuttgart Gauner klingeln als Hausmeister an der Tür

„Hallo, wir sind die neuen Hausmeister – dürfen wir kurz reinkommen?“ Es gibt wohl kaum mehr eine Rolle, in die Trickdiebe an der Haustür nicht schlüpfen würden. Mit der neuen Masche tauchte ein Ganovenpaar in Stuttgart auf.