Aalen Großbrand in der Innenstadt - Geschäftshaus in Flammen

Am frühen Dienstagmorgen (23.04.) sind Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Großeinsatz in die Aalener Innenstadt ausgerückt. Gegen 3.35 Uhr lösten die Feuermelder im Geschäftshaus Kubus aus. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte vollständig nieder. Der Sachschaden scheint nach ersten Schätzungen in die Millionen zu gehen. Personen kamen nicht zu Schaden.