Aalen / Fachsenfeld.

Beim Brand einer Fabrikhalle in Aalen / Fachsenfeld ist am frühen Karfreitagmorgen ein Schaden in Höhe von schätzungsweise einer Million Euro entstanden. Das Feuer hatte sich laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache gegen 2 Uhr in der Fabrikhalle in der Straße Im Loh entwickelt. Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt aus; abschließende Klarheit über die Ursache herrscht aber noch nicht. Ein Teil der Halle brannte komplett nieder. Der Brand zerstörte auch einige Betonfertigteile und Maschinen. Bereits gegen 3 Uhr hatte die Feuerwehr, die mit insgesamt 84 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen aus Fachsenfeld, Aalen, Dewangen, Wasseralfingen und Unterkochen vor Ort war, den Brand weitgehend gelöscht, teilt die Polizei weiter mit. Der Rettungsdienst, der ebenfalls mit einer Besatzung vor Ort war, musste nicht eingreifen. Da die Halle noch nicht betreten werden kann, müssen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.