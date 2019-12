Aalen Mann bedroht 26-Jährigen mit Messer

Aalen.

Ein 51-Jähriger hat am Donnerstagmorgen (19.12.) einen 26-Jährigen bei einer Gaststätte am Bahnhof mit einem Messer bedroht. Vorausgegangen war der Drohung nach Angaben der Polizei ein Streit in der Gaststätte. Der 51-Jährige wollte, dass der 26-Jährige seine Rechnung in der Gaststätte begleicht. Der 26-Jährige weigerte sich. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit nach draußen, wo der 51-Jährige schließlich ein Messer zog, den 26-Jährigen bedrohte und anschließend wegging.

Im Zuge der Fahndung, die die Polizei mit einigen Streifenbesatzungen führte, konnte sie den 51-Jährige gegen 6.45 Uhr im Bereich des Busbahnhofes festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ließen die Beamten den Mann laufen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefon 07361 / 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.