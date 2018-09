Aalen Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrüchen

Aalen.

Nach Einbrüchen in einen Getränkemarkt und eine Tankstelle sucht die Polizei Aalen mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern. In der Nacht zum 01. und 14. März 2018 wurde in der Fackelbrückenstraße in einen Getränkemarkt und in der Gartenstraße in eine Tankstelle eingebrochen.