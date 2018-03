Aalen Polizisten retten Mäusebussard

Als einer der Beamten den Raubvogel am Fahrbahnrand ablegen wollte, stellte er erstaunt fest, dass der Vogel noch am Leben war. Kurzerhand nahm der Polizist den Bussard auf den Arm und mit in den Streifenwagen. Die wohl erste und vermutlich auch einzige Fahrt des Tieres in einem Streifenwagen führte ihn direkt in die Wildvogel-Auffangstation in Westhausen.

Nach derzeitigem Stand hat der Bussard seinen aufregenden Nachmittag gut überstanden: er ist auf dem Weg der Besserung und kann bald wieder in die Freiheit entlassen werden.