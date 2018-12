Aalen-Wasseralfingen 19-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole um sich

Aalen-Wasseralfingen.

Ein 19-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen mehrmals in der Nähe einer Schule Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert. Gegen 6.30 Uhr stieg der Mann aus einem Bus aus und lief am Talschulzentrum vorbei in Richtung Hüttlinger Straße. Auf dem Weg dorthin schoss er mehrmals in die Luft, nach seinen eigenen Angaben aus Lust und Laune. Passanten riefen die Polizei. Die Polizisten konnten den jungen Mann kurze Zeit später alkoholisiert an seiner Wohnadresse antreffen.