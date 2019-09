Aalen-Wasseralfingen.

Einen ungewöhnlichen Fund haben Mitarbeiter einer Firma in Aalen-Wasseralfingen am Donnerstag (26.09.) gemacht: Im Außenbereich einer Werkhalle in der Auguste-Keßler-Straße entdeckten sie am Vormittag eine etwa einen Meter lange Schlange. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tier wohl um einen Python. Mitarbeiter fingen die Schlange selbstständig ein und übergaben sie an Polizisten. Die brachten das Tier anschließend in ein Tierheim. Nun sucht das Polizeirevier in Aalen nach dem Besitzer. Er selbst und Personen, die Hinweise auf den Besitzer geben können, sollten sich unter Telefon 07361/5240 bei der Polizei melden.