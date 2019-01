Aalen Zusammenstoß mit Lkw: Autofahrer stirbt

Der Fahrer eines VW Polo war gegen 6.15 Uhr aus Unterkochen in Richtung Stuttgart gefahren. Im Bereich einer langen Geraden geriet der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einem mit Heizöl beladenem Lkw zusammen. Der Polo-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Laut derzeitigem Kenntnisstand blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B19 ist laut Polizei voraussichtlich bis 12 Uhr gesperrt.