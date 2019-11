Ab 19 Uhr im Livestream VfB-Präsidentschaftskandidaten stellen sich vor

Stuttgart.

Die Mitglieder des VfB Stuttgart können bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Präsidenten Wolfgang Dietrich zwischen Claus Vogt und Christian Riethmüller wählen. Diese beiden Kandidaten werden vom Vereinsbeirat für die Wahl bei der Mitgliederversammlung am 15. Dezember aufgestellt. Riethmüller (44) ist Chef des Buchhändlers Osiander und im Fußball weitgehend unbekannt. Der 50 Jahre alte Vogt kommt aus der Immobilienwirtschaft und hat sich als Gründer des FC Playfair einen Namen gemacht, einem "Verein für Integrität im Profifußball". Am Montagabend werden sich die beiden zum ersten Mal den Mitgliedern präsentieren. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Dunkelroter Tisch" stellen sich Vogt und Riethmüller in der mechatronic Soccer Lounge der Mercedes-Benz Arena den Fragen der Basis.