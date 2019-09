Absage sorgt für Fragezeichen Wen will der VfB Stuttgart statt Jürgen Klinsmann?

Am Wochenende wird Jürgen Klinsmann möglicherweise in einem Team mit Thomas Hitzlsperger spielen. Beide treten Sonntag (13.15 Uhr/Sport1) gemeinsam mit zahlreichen Altstars bei einem Benefizspiel in Geislingen an. Vielleicht wird der ehemalige Fußball-Bundestrainer in kurzer Hose und Stutzen mit Hitzlsperger über längst vergangene Zeiten in der Nationalmannschaft scherzen, sicher wäre auch der VfB Stuttgart ein Thema.

Guido Buchwald bedauert die Absage

Spätestens dann dürfte es mit Klinsmanns guter Laune aber vorbei sein. Denn der 55-Jährige und sein Herzensclub finden einfach nicht mehr zueinander. Klinsmann fühlt sich von der Führung des Zweitligisten nicht ausreichend gewollt, auf der Suche nach einem Vorstandsboss gab es offenbar nie dieses eindeutige Bemühen um den Wahl-Amerikaner. Also sagte Klinsmann dem VfB ab . Nach dem Abpfiff in Geislingen werden sich daher auch die Wege von ihm und VfB-Sportvorstand Hitzlsperger wieder trennen. In einem gemeinsamen Team auf Führungsebene werden sie beim VfB nicht mehr spielen.

Klinsmanns ehemaliger Teamkollege Guido Buchwald bedauert die Absage. "Ich hätte ihn als idealen Vorstandsvorsitzenden beim VfB gesehen", sagte der 58-Jährige. Buchwald, der ebenfalls beim Benefizspiel dabei sein wird, will sich spätestens am Wochenende mit Klinsmann darüber unterhalten. "Er hat wohl einfach nicht das hundertprozentige Gefühl gehabt, vom VfB gewollt zu sein", vermutete der Weltmeister von 1990.