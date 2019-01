Abtsgmünd Brand in Wohnhaus - Feuerwehr rettet 62-Jährigen

Abtsgmünd.

Am Mittwochmorgen hat gegen 5.20 Uhr ein Wohnhaus am Marktplatz in Abtsgmünd-Hohenstadt gebrannt. Zum Löschen rückten die Feuerwehren Hohenstadt, Pommertsweiler, Untergröningen, Abtsgmünd sowie die Wehr aus Aalen, mit insgesamt etwa 90 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen an.