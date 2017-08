Aalen/Abtsgmünd Mann aus Polizeigewahrsam geflohen

Der 38-Jährige trug zum Zeitpunkt seiner Flucht ein kurzes, blau/weiß-gestreiftes Polo-Hemd, eine kurze türkise Adidas-Sporthose sowie schwarz/gelbe Sportschuhe des Herstellers Nike. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Mit geschlossenen Handschellen, die an einem speziellen Bauchgurt fixiert waren, flüchtete er gegen 11.30 Uhr am Gebäude des Polizeipostens Abtsgmünd in der Fachsenfelder Straße.

Die Polizei bittet, keine Anhalter mitzunehmen, nicht an den Mann heranzutreten und bei Antreffen des Mannes umgehend den Notruf 110 zu betätigen.

Foto: Polizei Aalen

Der 38-Jährige steht in dringendem Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 6.10 Uhr eine Spielhalle überfallen zu haben. Der in Aalen wohnende Mann wurde am Donnerstag festgenommen. Am Freitagvormittag wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen.

Auf der Fahrt in eine Justizvollzugsanstalt täuschte der Tatverdächtige vor, aufs Klo zu müssen. Daraufhin wurde ein Stopp eingelegt. Beim Verlassen des Autos ergriff der Beschuldigte die Flucht und konnte von den Beamten nicht mehr aufgehalten werden. Der 38-Jährige rannte ungefähr in Richtung Ortskern und dann in Richtung Bachgasse.

Der Mann konnte bislang (Stand 14.30 Uhr) nicht aufgefunden werden.

Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen (07361/5800) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.