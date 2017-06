Abtsgmünd Pizza-Räuber gefunden

Am 14.06.2017 wurde in Abtsgmünd ein Pizzabote überfallen und zwei Pizzen wurden geraubt. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde nun ein Tatverdächtiger ermittelt. Ein vom Opfer geäußerter Tatverdacht gegen einen Unbeteiligten konnten bereits durch erste Ermittlungen schnell entkräftet werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet ein 21-Jähriger in Verdacht, so dass die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten beantragte, dem das zuständige Gericht entsprach.

Das Ergebnis dieser Durchsuchung erhärtete den Tatverdacht gegen den Beschuldigten. Der 21-Jährige verweigert bislang die Aussage zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.