Abtsgmünd-Rötenbach Seit zwei Wochen ausgebüxte Kuh entwischt Polizei

Abtsgmünd-Rötenbach.

Eine vor rund zwei Wochen ausgebüxte Kuh befindet sich weiterhin auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei meldete ein Mann am Montagabend (6.1.) gegen 18 Uhr, dass auf der B 19 bei Algishofen eine Kuh auf der Fahrbahn stehen würde. Als Beamte des Aalener Polizeireviers am genannten Ort eintrafen, stand das Tier auf der angrenzenden Wiese. Mit dem Besitzer der Kuh, der zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffen war, versuchten die Beamten das Tier einzufangen. Das erwies sich jedoch als schwierig, da die Kuh schon bei geringster Annäherung die Flucht ergriff und dabei auch mehrfach auf die B 19 trabte. Erst nach rund zwei Stunden konnte die Polizei das Tier mit einem Streifenwagen und dem Fahrzeug des Landwirtes auf dem Fußgängerüberweg einer Brücke einkesseln. Mit Hilfe eines Seils versuchten ein Polizeibeamter und der Besitzer der Kuh, das Tier einzufangen. Die Kuh schlug jedoch aus und rammte zunächst das Fahrzeug ihres Besitzers und dann den Streifenwagen. Anschließend sprang sie auf die Motorhaube des Polizeifahrzeuges und flüchtete über die Brücke. Das Tier verschwand in einem Waldstück und konnte bislang auch nicht aufgefunden werden.