Adelberg Montemaris Wasserrutsche auf Ebay angeboten

Adelberg.

Ich verkaufe eine Wasserrutsche aus unserem Schwimmbad“, so beginnt Markus Höfers Kleinanzeige. Sie war einst das Aushängeschild des Adelberger Wellenhallenbades Montemaris. Nun kommt sie unter den Hammer und wartet in „Ebay-Kleinanzeigen“ gespannt auf einen Kaufinteressenten. „Das Bad wird demontiert, die Rutsche muss also weg“, erklärte Markus Höfer die Umstände des skurrilen Verkaufsangebots. Dass es früher oder später dazu kommen sollte, war für die Investoren keine Überraschung: „Uns war schon lang klar, dass das Montemaris keinen Bestand haben kann.“