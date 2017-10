Adelberg.

En VW-Golf-Fahrer ist am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Landesstraße von Oberberken in Richtung Adelberg nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen nach ewa 50 Metern gegen einen Baum geprallt. Der Verletzte konnte noch selbst die Rettungskräfte nach dem Unfall alarmieren und wurde anschließend von ihnen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto, an dem Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt. Möglicherweise hat laut Polizei ein Wildwechsel den Unfall verursacht.