ADFC-Fahrradklima-Test Platz 19 ist für Winnenden noch nicht gut genug

Den Stadtrat, der selbst nicht an der Umfrage teilnahm, stören vor allem Autos, die auf Radwegen parken. Das beobachte er oft in der Ringstraße. „Was Fahrradstellplätze angeht, gab es in der Vergangenheit Fortschritte, aber es ist noch Luft nach oben. Beispielsweise am Marktplatz. Auf dieses Thema wurde ich in letzter Zeit oft angesprochen.“

Ein Kollege im Stadtrat von Christoph Mohr ist Hans-Dieter Baumgärtner. Auch er ist „mehrmals täglich“ mit dem Fahrrad unterwegs, wie er auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. „Ich freue mich natürlich über dieses Ergebnis und finde es gut, dass es solch eine Umfrage gibt. Subjektiv bin ich aber nicht ganz überzeugt, ob Winnenden wirklich so gut dasteht“, erklärt er. Mitgemacht hat er bei der Umfrage nicht, weil er davon gar nichts mitbekommen hat.

Baumgärtner liegt Konkurrenz zum Auto am Herzen

Probleme sieht Baumgärtner beispielsweise, wenn man als Radfahrer über die Seegartenstraße zum Edeka möchte. „Wie soll man da genau von oben runterkommen?“, fragt er. Insgesamt liegt es ihm am Herzen, dass mehr Anreize geschaffen werden „auch weichgesottene Radfahrer zu überzeugen“. Es müsse eine Konkurrenzsituation zum Auto geschaffen werden, meint der Stadtrat. In diesem Zusammenhang findet er es gut, dass es am Bahnhof Rampen gibt, die Abhilfe zum dauerdefekten Aufzug schaffen.