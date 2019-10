Ärger um Lärm am Neustädter Bahnhof Eigentümer sauer auf OB Andreas Hesky

Waiblingen-Neustadt. Der neue Bahnhofsbesitzer in Neustadt ist sauer. „Die Stadt soll mich in Ruhe lassen und der Bürgermeister sich um was anderes kümmern“, kommentiert Mehmet Yurdakul ein Schreiben des Baurechtsamts. Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Frage, was im und am denkmalgeschützten Bahnhof alles möglich ist. Konkret: Darf der Eigentümer dort Wohnungen und eine Kneipe bauen?