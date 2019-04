Ärztlicher Notfall in Stuttgarter S-Bahn 55-Jähriger stirbt nach Reanimationsversuch im Rettungswagen

Stuttgart. Am Freitagvormittag ist ein 55-jähriger Mann in einer S-Bahn bewusstlos geworden. Ein Reanimationsversuch blieb erfolglos: Er starb im Rettungswagen.

In einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof kam es am Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr zu einem Rettungswageneinsatz mit Beteiligung der Bundes- und Landespolizei. Einer Pressemitteilung der Bundespolizei zufolge kollabierte beim Halt am Bahnhof Stuttgart-Stadtmitte ein 55-jähriger Mann ohne Fremdeinwirkung und blieb bewusstlos in der S-Bahn liegen.