Äthiopisches Fußballturnier Zwischen Feiern und Verstören

Waiblingen. Es sind diese friedlichen Bilder vom äthiopischen Fußballturnier in Waiblingen, die eigentlich zählen sollten. Aber ein Vorfall in der Nacht zum Freitag in Ludwigsburg stellt diese in den Schatten. Tumulte bei einer geplanten Musik-Veranstaltung in der MHP-Arena haben Konsequenzen - alle weiteren kulturellen Veranstaltungen wurden abgesagt.