Affalterbach Schwerer Verkehrsunfall: Ein Toter

Affalterbach.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Winnender Straße zwischen Marbach und Affalterbach ist am Donnerstag eine Person getötet worden. Beteiligt waren nach ersten Angaben zwei Pkw und ein Linienbus. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten dauern noch an. Die Strecke ist aktuell (Stand 13 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist unklar.