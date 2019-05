AfD-Veranstaltung in Urbach Polizei erwartet keine Störaktionen

„Wir gehen davon aus, dass es ruhig bleiben wird – und hoffen das auch“, sagt Achim Grockenberger von der Gemeinde Urbach. Ihm ist im Vorfeld der Veranstaltung in Urbach keine Gegendemonstration gemeldet worden. Zuständige Stellen behalten die bekannten Infokanäle im Internet im Auge, auf welchen AfD-Gegner zu Störaktionen aufrufen könnten. Am Tag vor der Veranstaltung gab’s keine entsprechenden Hinweise, so Grockenberger.

„Da mache ich mir keine Sorgen“

Dennoch ist man vorbereitet auf eventuelle Störaktionen. Am ersten Mai-Wochenende war es in Fellbach und Korb zu Auseinandersetzungen zwischen Antifaschisten und AfD-Wahlkämpfern gekommen. Einer der Wahlkämpfer erlitt einen Fingerbruch; laut Polizei hatten in Korb zwei Personen die AfD-Leute angegriffen. Es war ein Schlagstock im Einsatz.