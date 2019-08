Aichstrutsee in Welzheim Kein endgültiges Aus für Open-Air-Konzerte

Mitte Juli beschwerten sich einige Anwohner über die Lärmbelästigung. Die Stadt fragte deshalb beim Landratsamt nach, das allerdings nur drei Konzerte im Jahr für genehmigungsfähig hält. Diese Antwort bedeutete das Aus für die restlichen Konzerte in diesem Jahr, aber nicht für die Konzertreihe insgesamt.

Es geht um die Anzahl der Konzerte, die Uhrzeiten und die Lautstärke

„Wir sind nicht der Meinung, dass die Freiluftkonzerte am Aichstrutsee ein für alle Mal vorbei sein müssen“, erklärte jetzt Bürgermeister Thomas Bernlöhr gegenüber unserer Redaktion. Klar ist für den Bürgermeister, dass das Erholungsbedürfnis der Gäste am See und das Ruhebedürfnis der Anwohner gewahrt bleiben muss. Die Stadtverwaltung wird deshalb in den nächsten Wochen zusammen mit dem Landratsamt als Gaststättenbehörde sowie Immissionsbehörde und dem Hochwasserverband als Grundstückeigentümer die juristischen Möglichkeiten und Grenzen ausloten.

Dabei geht es laut Bernlöhr um die Anzahl der Konzerte, die Uhrzeiten und die Lautstärke. Danach wird das Gespräch gesucht mit den Kioskbetreibern und Katwin Beringer. Klar ist für die Stadt, dass es weiterhin jemand braucht, der als Privatperson solche Musikauftritte organisiert, egal ob in Zusammenhang mit dem Kioskbetrieb, gewerblich oder ehrenamtlich.