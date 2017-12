Aichwald Im Keller geräuchert: Mann entkommt knapp dem Tod

Aichwald.

Ein 53 Jahre alter Mann hat seinen Keller als Räucherkammer genutzt. Das hätte ihn fast das Leben gekostet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Familienvater am Samstagnachmittag im unbelüfteten Untergeschoss seiner Wohnung in Aichwald (Landkreis Esslingen) über einem Holzkohlegrill an zwei Stangen mehrere Würste räuchern.