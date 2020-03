Aktion für Risikogruppen Wie VfB-Ultras in der Corona-Krise Hilfe anbieten

Um die Infektionsgefahr für diese und andere Risikogruppen zu minimieren, starten die Ultras vom „Schwabensturm 02“ in dieser Woche eine Hilfsaktion. Die Anhänger des VfB Stuttgart, die zu größten Teilen nicht zur Risikogruppe gehören, sind über ganz Baden-Württemberg verteilt. Nach eigenen Angaben ist der „Schwabensturm“ recht flächendeckend vor allem im Rems-Murr-Kreis in den Bereichen Waiblingen, Schorndorf und Backnang sowie logischerweise in der Stadt Stuttgart. Mit einer Telefon-Aktion wollen sie nun einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten. „Unser Angebot zielt darauf ab, in diesen Bereichen Menschen helfen zu wollen, die aktuell beispielsweise durch ihr Alter gefährdet und damit gleichzeitig in ihrer Versorgung eingeschränkt sind“, so die Gruppe in einem auf ihrer Homepage veröffentlichten Statement . Ob die Personen dabei den Brustring im Herzen tragen oder nicht, sei völlig egal.

Ab Dienstag (17.03.) steht für den Rems-Murr-Kreis und für das Stadtgebiet Stuttgart jeweils eine Telefonnummer zur Verfügung. Dort können sich Menschen aus einer Risikogruppe täglich von Montag bis Samstag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr bei den Ultras melden.