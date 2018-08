Alb-Kaserne Bundesregierung will 180 Millionen investieren

Stetten am kalten Markt. Die Bundesregierung will in den kommenden zwei Jahren 180 Millionen Euro in die Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) investieren. Das kündigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Besuch des Bundeswehr-Standortes am Montag an. Stetten biete den 2400 zivilen und militärischen Mitarbeitern der Bundeswehr optimale Bedingungen. "Da, wo Gemeinde, Landkreis, Abgeordnete hinter der Bundeswehr stehen, da hat die Bundeswehr Zukunft", begründete die Ministerin die Investition.