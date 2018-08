Aldi Kein Plastik mehr an Obst und Gemüse

Essen/Mülheim a. d. Ruhr: Aldi Nord und Aldi Süd sagen dem Plastikverpackungen den Kampf an. Nachdem die Plastiktüte schon länger aus dem Filialen verbannt wurde, will der Discounter nun auch Verpackungsmaterial reduzieren. Im Fokus steht dabei Obst und Gemüse. Das gaben beide Unternehmen am Donnerstag bekannt.