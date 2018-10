Alexanderstift in Kernen Mehr als 100 Pflegeplätze in Gefahr

Zur Beruhigung: Gaby Schröder, Geschäftsführerin des Alexander-Stifts, hat für die Häuser in Rudersberg und Urbach durchaus einen Plan. Die voll belegten und sehr beliebten Seniorenwohnheim-Standorte können erhalten bleiben, wenn Baumaßnahmen durchgeführt werden und alles umorganisiert wird.

Das kostet aber Geld. Und da beide Häuser sogenannte „Bürger-Investoren-Modelle“ sind – viele Menschen haben ihr Geld reingesteckt und sind jetzt alle zusammen Eigentümer –, müssen diesen Maßnahmen auch stets alle Eigentümer zustimmen. Und da wird’s schwierig.

Es geht um die Einzelzimmerverordnung der Landesheimbauverordnung, die am 1. September 2009 vom Sozialministerium verabschiedet wurde und deren Vorgaben spätestens zehn Jahre später, also im Herbst 2019, umgesetzt sein müssen.

Aus 39 Pflegeplätzen werden in der Urbacher Schlossstraße 22 Betten

Diesen Vorgaben entsprechend müssen Doppel- in Einzelzimmer umgewandelt werden. Das führt, da nicht aus dem Nichts weitere Einzelzimmer hergezaubert werden können, dazu, dass Betten wegfallen. In der Urbacher Schlossstraße zum Beispiel leben zurzeit 39 Bewohnerinnen und Bewohner. Diese werden in der Frühschicht von vier Pflegerinnen und zwei Helfern betreut. Werden aus den Doppelzimmern Einzelzimmer, gibt es in der Schlossstraße nur noch 22 Pflegeplätze.

Dann werden – Personal muss sich rechnen – am Morgen nur noch zwei Pflegerinnen und ein Helfer vor Ort sein. Das, so fürchtet Gaby Schröder, wird in einer Katastrophe enden. Denn fällt eine Pflegekraft oder der Helfer aus, kommt entweder ein unlösbares Arbeitsproblem auf die Verbleibenden zu. Oder alle Mitarbeiter müssen stets abrufbereit sein, um den Ausfall auffangen zu können.

Die Mitarbeiterkosten werden nicht weniger

Hinzu kommt, dass jede Nacht das ganze Jahr hindurch eine Person Nachtwache hat. Insgesamt sind das in der Urbacher Schlossstraße 2,6 Vollzeitstellen. Diese Nachtwache muss da sein, selbst wenn nur noch eine Person im Heim leben würde. Die Mitarbeiterkosten werden also nicht weniger, selbst wenn sich die Pflegeplätze fast halbieren. Das ist für das Alexanderstift finanziell nicht tragbar.

Damit sich der Betrieb im Heim in der Urbacher Schlossstraße – und das Gleiche gilt für alle anderen Seniorenheime auch – für das Alexanderstift nach wie vor rechnet, müssen diverse Umbauten gemacht werden. Wie genau die auszusehen haben und was das alles kosten wird, weiß Gaby Schröder nicht. Ein Architekt hat sich das alles noch nicht angeschaut.

Denn zwar wurde die Einzelzimmerverordnung 2009 verabschiedet, doch die diese spezifizierenden ermessungslenkenden Richtlinien kamen erst 2015. Das heißt: Von den zehn Jahren Frist, sagt Gaby Schröder, hat die Landesregierung schon mal sechs selbst gebraucht.

Antrag auf völlige Befreiung? Erst zwei Jahre vor Fristablauf möglich

Die Anträge auf Fristverlängerung, die das Alexanderstift für seine Häuser längst gestellt hat, haben den Häusern in Urbach noch eine Frist bis 2024 verschafft. In Rudersberg wird’s schon enger: Nur bis 2022 wurde Aufschub gewährt. Anträge auf dauerhafte Befreiung, eine Genehmigung also, dass den Vorgaben der Einzelzimmerverordnung nicht nachgekommen werden muss, können erst zwei Jahre vor Ablauf der Aufschubfrist gestellt werden.

Gaby Schröder sagt, sie nehme jetzt den Druck raus. Die Fristen ließen den Eigentümern noch Zeit, sich zu entscheiden. Und wenn sie gegen einen Umbau votieren, hat das Alexanderstift auch noch Zeit, sich nach neuen Häusern umzusehen. Denn die Standorte sollen keinesfalls aufgegeben werden. Dass das Sozialministerium die Angst, dass Pflegekapazitäten verloren gehen würden, als „durchsichtiges Katastrophenszenario“ abgetan hat, kann Gaby Schröder nicht nachvollziehen. „Ich empfinde das als dramatisch.“ Und eines ist sicher, ganz gleich, wie’s in Urbach oder Rudersberg weitergehen wird: Auf Investoren-Modelle wird sich Gaby Schröder nicht mehr einlassen.