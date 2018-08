Alfdorf 82-Jähriger gerät mit Auto auf Gegenfahrbahn

Hier kam ihm eine 51-Jährige in ihrem Renault Kangoo entgegen. Diese versuchte zwar noch dem Mitsubishi auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Renault wurde durch die Kollision nach rechts in ein dortiges Feld abgelenkt und kam dort zum Stehen. Der Wagen des Seniors fuhr weiter geradeaus und kollidierte mit Felsen am linken Fahrbahnrand.

Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallgegnerin und die weiteren Fahrzeuginsassen in dem Renault blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 15.000 Euro.