Alfdorf Alfdorf setzt ein Zeichen gegen rechten Terror

„Diese Gruppe S gründete und traf sich in unserem Rems-Murr-Kreis, eben genau hier in Alfdorf. Blutrünstige Faschisten in unseren Kleinstädten? Was komisch klingt, ist leider nichts neues, denn wenn auch keiner der Akteure aus dem Rems-Murr Kreis stammte (einer kam aus Esslingen) sind Nazis im Rems-Murr Kreis nichts neues, ganz im Gegenteil“, erklärte Tim Neumann vom Bündnis „Zusammen gegen rechts – Rems-Murr“, das seit 2015 existiert.

Die Kundgebung verlief friedlich, Einsatzleiter Daniel Hinderer von der Polizei hatte bereits im Vorfeld keine Angst: „Uns ist keine Gegendemonstration bekannt und die Kundgebungen in den vergangenen Jahren von 'Zusammen gegen rechts – Rems-Murr' verliefen ruhig.“ Alfdorfs Hauptamtsleiter Wolfgang Fauth ergänzte: „Wir hatten so eine Kundgebung in Alfdorf noch nicht, zumindest nicht in den letzten 30 Jahren. Aber es verlief alles friedlich.“ Für den stellvertretenden Alfdorfer Bürgermeister Klaus Hinderer ist wichtig, dass Alfdorf und die Umgebung nun ein Zeichen gegen rechten Terror gesetzt hätten.