Alfdorf Bauarbeiten nach Kran-Unfall unterbrochen

Alfdorf. Ein lauter Knall erschreckte am Mittwochabend gegen 19 Uhr viele Alfdorfer. Auf der Baustelle für das neue Pumpwerk am Haldenweg war das Seil eines Krans gerissen. Am Donnerstag wurde der beschädigte Kran nun geborgen. Die Arbeiten an der Baustelle sind vorerst unterbrochen. Erst nach der Bergung wird klar sein, wie hoch der Sachschaden am Bauwerk ist.