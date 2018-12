Alfdorf Bauarbeiter mit gefälschten Papieren

Alfdorf.

Bereits in der vergangenen Woche haben Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei einer Prüfung in Alfdorf fünf georgische Bauarbeiter angetroffen, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhielten. Die Beamten wollten in einem Neubaugebiet in Alfdorf Arbeiter zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragen und entdeckten dabei die Männer, die sich in einem Rohbau versteckt hatten.