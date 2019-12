Alfdorf Brand in Schornstein: Gutes Ende

Alfdorf.

Am Freitag (27.12.) um 19.45 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr in Buchengehren. In einem Wohnhaus wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Schornsteinbrand handelte. Dabei entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die Feuerwehr Alfdorf, die mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, belüftete nach den Löscharbeiten noch die Räumlichkeiten. Ein Rettungswagen, der vorsichtshalber mit angefordert worden war, konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.