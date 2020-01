Alfdorf Bürgermeisterwahl: Großer Andrang bei der Podiumsdiskussion

Alfdorf. Unterhaltsam und informativ verlief die Talkrunde zur Bürgermeisterwahl in Alfdorf am Dienstagabend mit Chefredakteur Frank Nipkau. Der Andrang im Bürgerzentrum in Pfahlbronn war mit rund 500 Bürgerinnen und Bürger sehr groß. Kurz vor der Bürgermeisterwahl in Alfdorf am 2. Februar hat der Zeitungsverlag Waiblingen die Gelegenheit geboten, die Kandidaten Michael Segan und Ronald Krötz kennenzulernen. Dabei standen sowohl die Personen als auch die politschen Inhalte im Mittelpunkt. Es wird auf jeden Fall spannend: Wird Amtsinhaber Michael Segan für eine dritte Amtszeit bestätigt, oder macht Ronald Krötz aus Urbach, Pressesprecher der Polizeidirektion in Aalen, das Rennen?