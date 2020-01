Alfdorf Bürgermeisterwahl: Krötz will Transparenz und Sicherheit

Bei den bisherigen Gesprächen kamen einige Themen auf den Tisch, für die sich Ronald Krötz nach einer erfolgreichen Bürgermeisterwahl einsetzen möchte: Erhalt der Schulen, Digitalisierung der Verwaltung, mehr Transparenz bei Bürgeranfragen und Sanierung oder Neubau der Kinderspielplätze. „Ich möchte mich für ein Schulwegkonzept und ein Rathausinformationssystem einsetzen, beides gibt es noch nicht in Alfdorf“, äußert sich Krötz, der damit auch das Thema Umweltschutz im Sinn hat: „Weniger Papier, mehr Transparenz und mehr Sicherheit für unsere Schüler sind zentrale Punkte, die ich umsetzen möchte.“ Alfdorfs Hauptamtsleiter Wolfgang Fauth bestätigte auf Nachfrage, dass ein Schulwegkonzept noch nicht veröffentlicht wurde. Es gebe zwar seit einigen Jahren ein älteres Schulwegkonzept in der Vorbereitung für den Gemeinderat, in dem zum Beispiel die Gefahrenpunkte aufgelistet sind, „aber es wurde nicht herausgegeben.“ Den neuen „TigeR“ des Tagesmüttervereins Welzheimer Wald begrüßt Krötz als ein gutes Angebot: „Die Kinderbetreuung ist Sache der Eltern, eine Verstaatlichung finde ich hier nicht gut.“