Alfdorf Bürgermeisterwahl: Segan kämpft für dritte Amtszeit

Weitere acht Millionen Euro kostet das zentrale Abwasserkonzept

Ein zweites riesiges Projekt ist das zentrale Abwasserkonzept mit acht Millionen Euro Kosten, auch hier gibt es Zuschüsse, insgesamt 80 Prozent, und es müssten erneut keine Schulden gemacht werden. „Wir haben 17 Millionen Euro in den letzten Jahren als Polster angespart“, bestätigt Michael Segan. Dieses Polster sei im Nachhinein Gold wert, denn die Einbuße bei den Gewerbesteuern von rund elf Millionen Euro wäre ohne diese Rücklage nur schwer zu verdauen. „Ich kann als Bürgermeister die Gewerbesteuern nicht beeinflussen“, äußert sich Michael Segan. Umso wichtiger sei es, dass man sich als Bürgermeister in Alfdorf mit allen Fakten auskenne. „Ich wünsche mir, dass die Bürgerinnen und Bürger in Alfdorf sich nicht nur von Emotionen leiten lassen, sondern sich mit Inhalten für mindestens die nächsten acht Jahre in ihrer Gemeinde beschäftigen“, so Segan. Bürgernähe, Kompetenz und Erfahrung bringe er mit, drei Komponenten, die für Michael Segan jeder Bürgermeister haben sollte.

Wie bürgernah der 56-Jährige sein Amt lebt, zeigt folgendes Beispiel: „Jemand wollte beruflich in die Schweiz umziehen, stellte dann aber am Sonntagabend vor der Abfahrt am Montag fest, dass sein Pass abgelaufen ist. Es klingelte am Sonntagabend bei mir an der Haustüre und er fragte mich, ob ich ihm den neuen Pass geben könnte, der müsse im Rathaus liegen. Ich habe dann meine Kollegin angerufen, am Sonntagabend noch, und wir konnten ihm seinen Pass überreichen.“

Beim Ostertanz sei es auch schon vorgekommen, dass die Nachtruhe von 2 Uhr nicht eingehalten wurde. „Plötzlich klingelte nachts um 2.30 Uhr mein Telefon, ich solle doch für Ruhe sorgen. Das habe ich dann vor Ort gemacht“, erklärt Michael Segan. Zurück zu den Projekten, Investitionen und Gewerbesteuern: Für das Jahr 2019 beliefen sich die geplanten Gewerbesteuereinnahmen auf acht Millionen Euro, ehe Vorauszahlungen kamen in Höhe von gesamt 13 Millionen Euro. Es folgten Rückzahlungen für die Jahre 2017, 2018 und 2019, so dass es wieder acht Millionen Euro waren. „Kurz darauf waren es dann noch zwei Millionen Euro, so dass elf Millionen Euro nun fehlen. Das kann der Bürgermeister nicht beeinflussen, aber ich kann für solche Fälle vorsorgen“, bekräftigt Segan noch einmal das Polster von 17 Millionen Euro.

Somit können das Kultur- und Sportzentrum, das zentrale Abwasserkonzept mit Pumpwerk, die Ortsdurchfahrt und die fortschreitende Digitalisierung ohne Schulden zum Abschluss gebracht werden. Ein offenes Ohr habe er immer für weitere Vorschläge aus der Bevölkerung.

Pro-Kopf-Verschuldung in Alfdorf liegt bei 73 Euro

Diese Aussagen belegen auch die Zahlen der Pro-Kopf-Verschuldung in Alfdorf, die bei 73 Euro (Stand Januar 2020) liegt. Im Vergleich: Der Durchschnittswert in Baden-Württemberg beträgt 316 Euro. „Ich möchte auch in den nächsten Jahren solide wirtschaften, denn Schulden schränken nur die künftige Generation ein. Hätten wir zum Beispiel in den vergangenen 16 Jahren kein Polster angespart, sondern alles auf Pump gebaut, dann würden wir mit den fehlenden Gewerbeeinnahmen ein Problem in Alfdorf haben. Zum Glück ist das nicht so“, verspricht Michael Segan auch für die nächsten acht Jahre einen guten Haushalt.

Neue Ideen für die kommenden Jahre sind in der Planung. „Wir müssen die Sanierungen der Schulen abschließen, in Alfdorf und Pfahlbronn. Der Ausbau der Kinderbetreuung und Breitband in jeden Haushalt werden die nächsten Aufgaben sein“, blickt er voraus. Dabei werde es für die Kinderbetreuung eine Zusammenarbeit mit dem Verein der Tagesmütter Welzheimer Wald geben. Bis zu zwölf unter Dreijährige würden in der ehemaligen Gaststätte Stern betreut. „Wir mieten die Räumlichkeiten im Stern und zahlen dem Tagesmütterverein ein Honorar. Somit müssen wir keinen Neubau finanzieren und sparen uns zudem Personalkosten“, berichtet der Familienvater, übrigens vier Jungs haben Michael Segan und seine Frau, die in der Alfdorfer Ortsmitte wohnen.