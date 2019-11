Alfdorf Darum wurde der Hagerwaldsee abgelassen

Alfdorf. Der Hagerwaldsee ohne Wasser. Der Spaziergänger wundert sich: Eine Folge der Wasserknappheit? Nein, natürlich nicht. Der Stausee wird derzeit saniert, was unschwer am Bagger am Uferrand zu erkennen ist. Weil durch den Bach laufend Ablagerungen in den Seegrund eingetragen werden, muss der See immer wieder ausgebaggert werden. Hinzu kommen aufwendige Sanierungsarbeiten an den Bauwerken.