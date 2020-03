Alfdorf Demo gegen Rechts mit klarer Botschaft an Politik und Unternehmen

Die Realität sehe oft aber anders aus. „Einer der jüngsten, zahlreichen Skandale war das Hannibal-Netzwerk, eine Schattenarmee bestehend aus Polizisten und Bundeswehr-Soldaten, die an einem sogenannten Tag X einen Putschversuch planten. Erst wenn eine Gruppe wirklich gefährlich wird, werden Behörden aktiv, und auch dann oft halbherzig und schludrig. Das zeigt einmal mehr, wie wenig wir uns beim Kampf gegen rechts auf den Staat verlassen können“, sagte Tim Neumann in seiner Rede auf dem Alfdorfer Marktplatz.

Gegen rechte Politik als Ganzes aufstehen

Mehr als 200 Bürger aus Alfdorf, Schwäbisch Gmünd und benachbarten Orten aus dem Rems-Murr-Kreis setzten ein Zeichen gegen rechten Terror und Rassismus. „NSU, Blood and Honour, Hannibal, Combat 18, Ku-Klux-Klan und die Gruppe S, die sich in Alfdorf gründete, handeln und handelten im Windschatten einer Rechtsverschiebung innerhalb der deutschen Politik. Offensichtlichster Ausdruck dieser ist die AfD.

Hinter und neben ihr, oft auch in Bezug zueinander, agieren gewaltbereite Faschisten und setzen das in die Tat um, was rechte Politik in letzter Konsequenz immer bedeutet: Mord und Gewalt gegen Migranten, Andersdenkende, Muslime, Jüdinnen und Juden sowie Linke. Wer nicht in einer Gesellschaft leben möchte, die in einer Spirale aus Gewalt, Terror und Hass versinkt, sondern in einer Gesellschaft der Solidarität und Achtung untereinander, muss gegen rechte Politik als Ganzes aufstehen, auch wenn er von ihr noch nicht betroffen ist“, bekam Tim Neumann großen Applaus für seine Rede.

Die Kundgebung verlief friedlich, Einsatzleiter Daniel Hinderer von der Polizei hatte bereits im Vorfeld keine Angst: „Uns ist keine Gegendemonstration bekannt und die Kundgebungen in den vergangenen Jahren von ,Zusammen gegen rechts – Rems-Murr’ verliefen ruhig.“

Die Zivilgesellschaft nimmt das Thema „Gegen rechten Terror“ ernst

Alfdorfs Hauptamtsleiter Wolfgang Fauth ergänzte: „Wir hatten so eine Kundgebung in Alfdorf noch nicht, zumindest nicht in den letzten 30 Jahren. Aber es verlief alles friedlich.“ Für den stellvertretenden Alfdorfer Bürgermeister Klaus Hinderer ist wichtig, dass Alfdorf und die Umgebung nun ein Zeichen gegen rechten Terror gesetzt hätten.

Tim Neumann war jedoch nicht glücklich über das Verhalten von Klaus Hinderer: „Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Hinderer fiel negativ auf, nachdem er Kundgebungsteilnehmern mit Anzeigen wegen illegaler Plakatierung drohte. Diese Plakate wurden mit doppelseitigem Klebeband vor beschmierten SS-Runen an der nahe gelegenen Bushaltestelle geklebt und bewarben die Kundgebung. Wir werten daher Hinderers Teilnahme an unserer Kundgebung als bloßes Lippenbekenntnis, wenn er eher als Hardliner gelten möchte, als konkret Symbole rechten Terrors entfernen zu lassen.“

Auch Sebastian Fritz, Stadtrat in Schwäbisch Gmünd und Fraktionsvorsitzender der Linken, war vor Ort und sagte: „Wir wollen ein klares Zeichen setzen. Die Masse an Menschen heute zeigt, dass die Zivilgesellschaft dieses Thema, gegen rechten Terror, sehr ernst nimmt. Aus Gmünder Sicht und kommunalpolitischer Sicht ist es wichtig, dass Parteien wie die AfD keinen Weg in ein Gremium finden. Da ist der Gmünder Weg ein sehr gutes Beispiel, hier hat es die AfD nicht in den Stadtrat geschafft. Da müssen alle demokratischen Parteien zusammenhalten.“ Auch einige Mitglieder des Alfdorfer Gemeinderats waren auf dem Marktplatz, unter anderem Sascha Kühne, Andrea Kolckmann, Anja Saur, Michael Lauber und Kai Strobel.

Die Gewerkschaften müssen sich gegen Rassismus positionieren

Peter Yay-Müller von der IG Metall Schwäbisch Gmünd ist fassungslos, dass in einem Land wie Deutschland, mit dieser Geschichte, „es noch im Jahr 2020 Nährboden für rechten Terror und Rassismus gibt“. Die Gewerkschaften müssen sich hier laut Peter Yay-Müller gegen Rassismus klar positionieren, da auch die AfD versuche, in den Betrieben Anhänger zu finden. „Es kann nicht sein, dass eine AfD den Klimawandel leugnet und niemand etwas dagegen unternimmt.

Daher wollen wir unter Berücksichtigung der sozialen Verantwortung für unser Klima kämpfen“, so Peter Yay-Müller, der in diesem Zusammenhang das „Zentrum Automobil“ scharf kritisierte: „Die gewerkschaftsfeindliche Organisation und Pseudogewerkschaft um den Ex-Rechtsrocker Oliver Hilburger aus Althütte besteht seit 2010.

Erklärtes Ziel von Zentrum Automobil ist es, die DGB-Einheitsgewerkschaften zu bekämpfen und letzten Endes zu zerschlagen, sowie der angebliche Schutz von Patrioten im Betrieb.

"Stoppt die AfD"

Zentrum Automobil verfügt über Ableger bei Daimler in Untertürkheim, Sindelfingen und Rastatt, bei BMW in Leipzig und Stihl in Waiblingen. Hier müssen wir auf die Straße gehen und die Unternehmer und Politiker darauf aufmerksam machen, was hier passiert.“

Der Nährboden hierfür sei die AfD, die am kommenden Dienstag um 19 Uhr im Schwäbisch Gmünder Stadtgarten eine Bürgerveranstaltung veranstaltet.

„Wir werden bereits um 18.30 Uhr vor Ort sein, unter dem Motto ,Stoppt die AfD’“, so Peter Yay-Müller.

Wir müssen den Mut haben, gut zuzuhören und den Mund aufzumachen

Ein Kommentar von Redakteur Jörg Hinderberger

Seit 2015 wird Philip Köngeter, Mitglied der Piratenpartei, Stadt- und Kreisrat aus Welzheim, mehrfach von Rechten bedroht. „Er solle aufpassen, wenn er alleine draußen rumlaufe“, so die Drohungen. Seit Januar 2017 beschmieren Nazis gezielt Brücken oder Mauern mit SS-Runen oder Sprüchen wie „Ausländer raus!“ Im Juni 2017 wird in Rudersberg das Haus eines Journalisten, der über neonazistische Aktivitäten berichtet, mit Farbe angegriffen, dazu wurden zwei Reifen seines Autos zerstochen. Fast monatlich tauchen in Schorndorf im Jahr 2017 Hakenkreuze auf. Im November 2018 wurden am Backnanger Bahnhof insgesamt 28 Nazi-Symbole, wie doppelte Siegrunen und andere rechte Symbole, angebracht. Und auch in den Jahren 2019 und 2020 ist die Liste lang.

Immer wieder schaffen es Nazis, auf sich aufmerksam zu machen. Es zu verschweigen, ist nicht der richtige Weg. Einfach zu Hause zu bleiben und zu hoffen, mich betrifft es ja nicht, kann auch nicht der richtige Weg sein. Um so wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die gegen den rechten Terror kämpfen. Wie bei der Kundgebung am Samstag auf dem Alfdorfer Marktplatz. Aber egal ob rechter oder linker Terror, den es auch gibt, egal welche Form des Rassismus – Menschen, die anderen Menschen Leid zufügen, sei es verbal, körperlich oder mit anderen Mitteln, müssen in der Öffentlichkeit benannt werden.

Über 200 Menschen versammelten sich im beschaulichen Alfdorf, an dem Ort, wo sich auch die Gruppe S traf, um ihre Pläne für rechten Terror zu schmieden. Es war ein gutes Zeichen, dass die Gesellschaft zusammensteht, wenn es darum geht, Gewalt zu verabscheuen. Es müssten aber noch mehr Menschen den Mut haben, auf die Straße zu gehen und zu protestieren – gegen rechten oder linken Terror, gegen Rassismus, gegen jegliche Form der Gewalt – egal, welches politische Denken dahintersteckt.