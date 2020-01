Alfdorf Drei Kandidaten treten bei Bürgermeisterwahl an

Alfdorf.

Seit Dienstagabend steht fest: Zwei ernsthafte Bewerber wollen am Sonntag, 2. Februar, zum Bürgermeister in Alfdorf gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Michael Segan (56) kandidiert für eine dritte Amtszeit. Der Pressesprecher der Polizeidirektion Aalen, Ronald Krötz (44) hat wenige Tage vor Ende der Bewerbungsfrist seinen Ring in die Wahlarena geworfen. Der Urbacher Gemeinderat sucht schon seit längerem eine Gemeinde, in der er sich als Bürgermeister bewerben kann. Ebenfalls wieder dabei ist Dauerkandidat Thomas Hornauer (59) aus Plüderhausen.