Alfdorf Einbrecher stehlen 260 Kilo schweren Tresor

Alfdorf.

Einbrecher haben am Montag (09.12.) in Alfdorf einen 260 Kilogramm schweren Tresor aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Täter waren zwischen 9 Uhr und 18.45 Uhr in das Haus in der Hagbergstraße eingebrochen. Anschließend schafften sie den Tresor vom Obergeschoss die Treppe hinunter und durch die Terrassentür nach draußen. Der Sachschaden und auch der Wert des Diebesguts befinden sich je im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Tresor wurde vermutlich über einen angrenzenden Feldweg auf der Gebäuderückseite abtransportiert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182/928120 zu melden.