Alfdorf Hauptstraße wegen Bauarbeiten ab Montag gesperrt

Haltestelle wird nicht angefahren

Der Linienbus und der Schulbus können während der ersten zwei Bauphasen die Haltestelle „Untere Bühlstraße“ nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle ist in der Döllenstraße, kurz vor der Einmündung in die Leineckstraße eingerichtet. Da sich die Fahrzeiten etwas verlängern, gilt ein Ersatzfahrplan, der an den Haltestellen ausgehängt wird. Die Lage der Ersatzbushaltestelle sowie der beiden ersten Bauphasen kann dem Lageplan entnommen werden.

Über jeweilige Änderungen der innerörtlichen Umleitungsstrecke entsprechend dem Baufortschritt wird rechtzeitig über das Amtsblatt beziehungsweise auf der Homepage der Gemeinde Alfdorf informiert.

Trotz aller Vorplanungen und Abstimmungen wird es für die Verkehrsteilnehmer, Einwohner von Alfdorf und insbesondere die Anlieger zu Behinderungen kommen. Alle Beteiligten sind bestrebt, diese so gering wie möglich zu halten, und bauen auf die Mithilfe der Alfdorfer Bürger. Der Schwerlastverkehr, also auch die Lkw werden, großräumig um Alfdorf umgeleitet. Da auch in Ruppertshofen eine Umleitung für Pkw und Lkw ausgeschildert ist, sollte genügend Zeit in den eigenen Fahrtweg eingerechnet werden.