Alfdorf Hummelgautsche zum Mühlentag fertig

Bereits am Mühlentag 2017 standen die Besucher vor verschlossener Tür der Vaihinger Sägmühle, genannt Hummelgautsche, denn das Wasserrad war abgebaut, womit der Antrieb für das Sägegatter fehlte. Der Grund war, dass das Mühlengebäude grundlegend saniert werden musste, denn Teile des Tragwerks waren marode und auch Teile der hölzernen Außenfassade waren sanierungsbedürftig.

In den vergangenen Jahren immer wieder repariert

Nachdem das Mühlrad in den letzten Jahren schon mehrfach ausgebessert werden musste, haben sich die ehrenamtlichen Mühlradbauer bereiterklärt, auch das in die Jahre gekommene Mühlrad der Hummelgautsche zu erneuern. Mit dem Bau von Mühlrädern haben sie ja zwischenzeitlich große Erfahrung. So wurde bereits 2012 das große Mühlrad der Heinlesmühle von ihnen gebaut, davor die Mühlräder bei der Hundsberger Sägmühle und der Menzlesmühle. Bereits 2016 wurde mit den Vorarbeiten begonnen, nachdem die Gemeinde Alfdorf das Holz einer gemeindeeigenen Eiche zur Verfügung gestellt hatte.

Fertiggestellt wird das Mühlrad aber erst zum Mühlentag 2018. Dann wird es anlässlich des 25. Mühlentages feierlich eingeweiht. Beim Schwäbischen Waldtag in diesem Jahr konnten die Teilnehmer des Mühlenwandermarathons zumindest jedoch bereits erahnen, wie das neue Mühlrad aussehen wird.

Das Wasserrad sollte eigentlich bereits im letzten Jahr eingeweiht werden, dazu hatten die Initiatoren bereits im Sommer 2016 begonnen, das Wasserrad zu bauen. Das Team bestand aus Jochen Hahn aus Schorndorf, Ernst Maier aus Gschwend, teilweise Heinz Stettner aus Hellershof und Willibald Teply, der die Leitung dieser Gruppe hat.

Sanierung hatte sich krankheitsbedingt verzögert

In der Garage des Alfdorfer Bauhofs war Platz geschaffen worden, so dass die ehrenamtlichen Mühlenbauer die Felge des Wasserrades mit Speichen zusammenbauen und auch die benötigten Maschinen aufstellen konnten.

Nach dem Aussägen der Teile, dem Zusammenpassen und Zusammenbau der drei Ringe für die Felge und den dazugehörenden Speichen, wurden die Einzelteile des Wasserrades gekennzeichnet und danach wieder in seine Einzelteile zerlegt und eingelagert, damit vor dem Pfingstfest 2017 das Wasserrad an die Hummelgautsche anbauen konnten. Aber daraus wurde nichts. Denn durch einen akuten Krankenhausaufenthalt des Teamleiters musste der Aufbau verschoben werden.

Befürchtungen der Mühlradbauer

So machten sich die Engagierten nach einer Genesung im Sommer 2017 daran, zumindest die Speichen und Felge des Wasserrades aufzubauen, da sie die Befürchtung hatten, dass durch die lange Zeit unter Dach die Einzelteile getrocknet sind und sich verwunden haben, so dass sie eventuell Schwierigkeiten haben, die Felge ordentlich aufzubauen. Bei der Montage stellte sich jedoch heraus, dass diese Unebenheiten durch die Vielzahl der Schrauben wieder egalisiert werden konnten.

Danach wurde der Aufbau des Wasserrades unterbrochen, da Dieter Frey, Vorsitzender des Historischen Vereins Welzheimer Wald, doch zur Einweihung des Wasserrades ein relativ neues Rad haben wollte.