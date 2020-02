Alfdorf Liveblog: Segan gratuliert Krötz zum Wahlsieg

Nach sechs von elf Wahlkreisen liegt Krötz bei 70,23 Prozent, Segan bei 28,21 Prozent. Segan hat Krötz bereits die Hand gegeben und zum Wahlsieg gratuliert.

18.33 Uhr

Zwei weitere Wahllokale sind ausgezählt. Nach drei von elf Wahlklokalen:

Michael Segan: 31,07 Prozent

Ronald Krötz: 67,27 Prozent

Thomas Hornaus: 1,72 Prozent

18.28 Uhr

Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr ist jetzt auch im Sitzungssaal des Rathauses, der mittlerweile ziemlich voll ist.

18.19 Uhr

Bürgermeister Michael Segan ist rechtzeitig zum ersten Ergebnis im Rathaus eingetroffen. Auch Remshaldens Bürgermeister Reinhard Molt hat sich dazugesellt.

18.17 Uhr

Das erste Wahllokal ist ausgezählt: Rathaus Alfdorf

Krötz: 63,61 Prozent

Segan: 34,17 Prozent

Hornauer: 1,39 Prozent

18.15 Uhr

Kaisersbachs Bürgermeisterin Katja Müller ist jetzt auch eingetroffen. Derweil baut Kandidat Thomas Hornauer eine Kamera auf.

18.13 Uhr

Der Sitzungssaal füllt sich. Das Interesse ist groß. Auch Thomas Hornauer ist jetzt im Rathaus.

18.10 Uhr

Die Anspannung steigt. Kandidat Krötz sagt, er fühle sich wie der Tiger im Käfig.

18.08 Uhr

Markus Bareis, Bürgermeister von Täferrot und Raimon Ahrens, Bürgermeister von Rudersberg, sind jetzt ebenfalls eingetroffen.

18.04 Uhr

Kandidat Ronald Krötz ist im Rathaus eingetroffen.

18.00 Uhr

Die Wahllokale werden jetzt geschlossen. Die Auszählungen beginnen.

17.58 Uhr

2012 lag die Wahlbeteiligung bei 46,67 Prozent. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass diesmal mehr Wähler ihre Stimme abgegeben haben. Damals hatte sich Michael Segan mit 81,05 Prozent gegen seinen Herausforderer Markus Hörsch durch, der 14,16 Prozent der Stimmen erhielt. Schafft Segan die Wiederwahl für eine dritte Amtszeit - oder bekommt Alfdorf einen neuen Bürgermeister?

17.55 Uhr

Die ersten Bürger treffen im Sitzungssaal des Rathauses ein. Dort werden die Ergebnisse nachher verkündet. In fünf Minuten schließen die Wahllokale.

17.40 Uhr

Noch ist alles ruhig im Rathaus. Die letzten Bürger geben ihre Stimmen ab. Die Wahlbeteiligung liegt ersten Schätzungen zufolge bei 50 bis 60 Prozent. Thomas Hornauer ist als erster Kandidat eingetroffen, wartet aber noch in seinem Tesla auf dem Rathaus-Hof.

17.32 Uhr

Die Wahlbeteiligung ist an diesem Sonntag hoch. Gegen 15 Uhr hatte bereits die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zur Wahl stehen:

- Michael Segan (57): Bürgermeister von Alfdorf seit 16 Jahren, will es noch einmal wissen, denn "für mich ist Bürgermeister zu sein kein Job, sondern eine schöne Herzensangelegenheit", so Segan.

- Ronald Krötz (44): Pressesprecher bei der Polizeidirektion Aalen. Er sagt: " „Ich will als Bürgermeister ein Dienstleister für die Bürger in Alfdorf sein“

- Thomas Hornauer (59): Unternehmer, "königliche Heiligkeit" und seit knapp zwei Jahren Kandidat bei jeder Bürgermeisterwahl in der Region. Hornauer kanditiert momentan auch bei der Wahl in Lorch - und war im Wahlkampf in Alfdorf nicht persönlich in Erscheinung getreten.

17.30 Uhr:

Herzlich Willkommen zu unserem Liveblog zur Bürgermeisterwahl in Alfdorf. Heute Abend wird sich entscheiden, wer die rund 7100 Einwohner zählende Kommune für die kommenden acht Jahre regiert.