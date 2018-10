Alfdorf/Lorch 30-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte in U-Haft

Laut Mitteilung der Polizei Aalen und der Staatsanwaltschaft Stuttgart befuhr der 30-Jährige gegen 23 Uhr mit einem VW in Alfdorf die Leineckstraße und sollte von einer Schorndorfer Streifenbesatzung kontrolliert werden. Hierbei missachtete er die Anhaltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Daraufhin wurden mehrere Streifenbesatzungen hinzugezogen, so dass der VW in Lorch auf Höhe des Klosters gestoppt werden konnte.

Als der 30 Jahre alte Fahrer durchsucht werden sollte, wehrte er sich massiv und schlug einem Polizeibeamten in das Gesicht und zog diesem an den Haaren. Der Mann musste durch mehrere Beamte überwältigt werden. Ein 33 Jahre alter Polizeibeamter erlitt eine Knochenabsplitterung am Handgelenk, eine Beamtin Prellungen und Schürfungen. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden und sind aufgrund der Verletzungen derzeit nicht dienstfähig.

Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt stetig zu

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Täter unter Alkoholeinfluss stand, über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und an dem VW falsche Kennzeichen angebracht hatte. Die Ermittlungen zur Herkunft des VW dauern noch an.

Der 30-Jährige Deutsche mit osteuropäischen Wurzeln ist vielfach vorbestraft und steht unter Bewährung. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeireviers Schorndorf dauern an.

Die Gewalt gegen Polizeibeamte hat im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen (Landkreise Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall) in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Im vergangenen Jahr 2017 wurden 287 Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte erfasst, wodurch 540 Polizeibeamte Opfer von Straftaten wurden. 127 Polizeibeamte waren hierbei durch Angriffe verletzt worden, ein Polizeibeamter sogar schwer.