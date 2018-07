Alfdorf.

Schwere Gesichtsverletzungen hat sich am Montag ein 29 Jahre alter Mann bei Waldarbeiten zwischen Alfdorf und Walkersbach zugezogen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte sich der Mann vor 17:30 Uhr bei Arbeiten versehentlich selbst in das Gesicht geschnitten und musste vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.