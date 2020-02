Alfdorf Neue Halle: Große Mängel und zeitliche Verzögerung

„Insgesamt war es ein offenes und gutes Gespräch. Der Architekt Adrian Psiuk konnte uns erklären, warum es zu den Verzögerungen kommt“, sagt Klaus Hinderer. Dieser Neubau der Ballspielhalle und die Renovierungen in der Mehrzweckhalle müsse man sich wie ein Uhrwerk vorstellen. „Wenn ein Rad ausfällt, dann kann der Zeitplan nicht eingehalten werden. Das Problem in einer Kommune ist, dass wir den Auftrag nicht einfach stornieren können wie ein Privatmann. Denn dann hätten wir alles noch einmal neu ausschreiben und vergeben müssen, was bei einer EU-weiten Ausschreibung zu noch größeren Verzögerungen geführt hätte. Aber ein halbes Jahr Verzögerung ist auch schon zu viel. Dennoch konnte uns Adrian Psiuk versichern, dass das Ende in Sicht ist“, erklärt der stellvertretende Alfdorfer Bürgermeister. Es gab einige Probleme in der neuen Ballspielhalle, doch nun sei die Übergabe für Anfang nächster Woche möglich. Jedoch werden die Sanitärräume noch nicht genutzt werden können.