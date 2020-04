Alfdorf-Pahlbronn Angespannte Lage im Seniorenzentrum Haubenwasen

Alfdorf-Pfahlbronn.

Die Situation im Seniorenzentrum Haubenwasen in Pfahlbronn ist derzeit sehr angespannt. Ein Bewohner ist positiv getestet, ein Bewohner ist in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Sieben Mitarbeiter mit einem positiven Testergebnis sind in Quarantäne. So die Auskunft von Jan Mehner von der Regionaldirektion der Evangelischen Heimstiftung in Heidenheim.