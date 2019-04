Alfdorf-Pfahlbronn Verkehrsberuhigung in Etappen

Alfdorf-Pfahlbronn. Die Gemeinde Alfdorf geht das Thema Verkehrsberuhigung in der Pfahlbronner und in der Lorcher Straße in Pfahlbronn und in Brech an. Die Planung dafür mit Baumtoren und zusätzlichen Engstellen ist vom Gemeinderat am Montagabend befürwortet worden. Die Baumaßnahmen sollen schrittweise in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Ziel der Planung ist es, dass künftig durchgängig in der Pfahlbronner Straße und in der Lorcher Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern in der Stunde gilt. Das Landratsamt in Waiblingen hatte zur Bedingung gemacht, dass diese Umbaumaßnahmen nötig sind, um eine 30-Kilometer-Zone einführen zu können. Für die Planung hat der Gemeinderat für dieses Jahr Mittel in Höhe von 40 000 Euro bewilligt. Der Gesamtaufwand für die Umbauarbeiten liegt schätzungsweise bei 312 000 Euro. Ab dem Jahr 2020 sollen diese Einzelprojekte, die mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt wurden, umgesetzt werden.